Ordinanza violata, bottiglie a terra al parco Manin di Montebelluna

MONTEBELLUNA Da qualche giorno circolano attraverso i social alcune foto che ritraggono alcuni uomini di origine nordafricana che in pieno giorno, nonostante l’ordinanza del Comune di Montebelluna che vieta espressamente con tanto di cartelli l’utilizzo presso il parco Manin di contenitori di vetro e lattine, consumavano alcolici in grande quantità, lasciando per terra e sulle panchine i contenitori vuoti proprio a fianco dei giochi per bambini.

Non sarebbe la prima volta che succede una cosa del genere e sono numerose le segnalazioni che indignano i montebellunesi, attraverso i gruppi di Facebook più frequentati. I commenti di alcuni utenti lasciano intendere che alcuni di questi extracomunitari non si limitino solo al consumo di birra e vino, ma regolarmente si dilettino nello spaccio di sostanze stupefacenti.

“È un vero peccato che un luogo così prezioso per bambini e famiglie venga reso infrequentabile per colpa di pochi incivili” commenta una mamma. Sarebbe opportuno che le forze dell’ordine intensificassero i controlli della zona per evitare il ripetersi di questi episodi, soprattutto alle porte dell’estate, ovvero nel periodo in cui l’area viene maggiormente utilizzata.