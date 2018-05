A Montebelluna arriva "Pitturiamo": 500 bimbi e ragazzi invaderanno il parco Manin

MONTEBELLUNA Sono centinaia i bambini attesi al Parco Manin sabato prossimo 12 maggio dove è in programma la prima edizione dell’iniziativa “Pitturiamo” promossa dall’amministrazione comunale da un’idea della presidente della Commissione Cultura ed Istruzione, Silvia Pontini, con il sostegno dell’assessorato all’Istruzione e alle Politiche famigliari ed il supporto tecnico dell’associazione SpazioRosaBergamo.

L’evento in programma sabato fa parte di un progetto più ampio volto a favorire il senso artistico dei ragazzi avvicinandoli a questo mondo grazie alla collaborazione di chi vive per l’arte. Saranno infatti presenti dalle 14.30 e fino alle 18.30 oltre venti artisti provenienti dal Veneto che hanno aderito al progetto offrendo collaborazione gratuitamente. Essi avranno il compito di affiancare i bambini ed i ragazzi dalla scuola dell’infanzia alle medie in “laboratori” all'aperto divisi per fasce di età così da far loro conoscere la propria arte e il proprio metodo di lavoro alle giovani generazioni. In questo modo ciascun bambino, guidato dai suoi consigli, si sentirà libero di far emergere la propria creatività utilizzando in materiali - pennelli e colori - messi a disposizione dall’amministrazione comunale.