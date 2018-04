Primo maggio: Montebelluna premia venticinque lavoratori

MONTEBELLUNA Saranno venticinque i montebellunesi che martedì 1 maggio riceveranno un riconoscimento per i loro quarant'anni di attività in città. Una tradizione, quella del riconoscimento ai lavoratori, che si ripete da 25 anni e con cui l’amministrazione comunale intende festeggiare i lavoratori con quaranta e più anni di attività nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura e del pubblico impiego, collocati oggi a riposo.

Alla cerimonia, prevista in sala consiliare alle ore 10.30, con la presenza del sindaco Marzio Favero, il presidente del consiglio comunale, Adriano Martignago, l’assessore alle attività produttive, Dino Bottin ed altri assessori, saranno premiati: Borsato Ornella, Bettamin Adriano (deceduto nel 2016), Casanova Gianfranco, Comiotto Maria, Granzotto Emilio, Torresan Egidio, Frescura Maria Teresa, Modesto Romeo, Serraiotto Orlando, Cervi Maurizio, Maggion Ines, Ugotti Valeria, Murer Adolfo, Bruschetta Valeria, Curto Loris, Bedin Tullio, Bragagnolo Gino, Goggi Adolfo, Neri Gianfilippo, Osellame Tiziano, Puleio Maria, Simonetto Emma, Zanni Alberto, Garbujo Giuseppe, Gatto Mirko e Meller Stefano della ditta Yarix.

Dei premiati, otto sono stati proposti dall’amministrazione comunale, tre da Cna, due da Unindustria, due da Cisl, due da Confartigianato, due dalla Cisl, uno da Coldiretti, uno da Ascom e cinque da altri enti cittadini. Commenta il sindaco, Marzio Favero: “E’ una cerimonia semplice con cui anche quest’anno consegniamo un riconoscimento a chi si è speso nel lavoro. La particolarità è che molte delle persone premiate si distingue anche per il forte impegno nel sociale e nel volontariato. Una premiazione a cui teniamo molto in una giornata speciale come la Festa del Lavoro”.