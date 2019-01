Dal 25 gennaio arrivano nuovi punti gialli a Montebelluna

Nuovi Punti Gialli per il San Valentino di Montebelluna e il Centro prelievi di Villa Pullin per il pagamento del ticket. Nei prossimi giorni è stata programmata la sostituzione delle postazioni per effettuare i pagamenti delle prestazioni con delle macchine di ultima generazione capaci di facilitare al massimo i pagamenti degli utenti. In particolare la sostituzione, che avverrà tra il 23 e il 24 gennaio prossimi, riguarda i 5 punti gialli del presidio ospedaliero montebellunese. Al centro prelievi di Villa Pullin una è già stata sostituita nei mesi scorsi (per utilizzo solo bancomat), mentre una seconda verrà messa in funzione nei medesimi tempi.

I punti gialli funzioneranno correttamente dal 25 gennaio prossimo, la mattina con utilizzo di solo bancomat e successivamente nella giornata verrà ripristinato anche il pagamento in contanti. Nel periodo dedicato ai lavori di sostituzione i pagamenti potranno essere effettuati nelle casse. Le nuove macchine utilizzano una tecnologia di ultima generazione permettendo il pagamento in 30/40 secondi (monete o carta) e come novità danno all’utenza anche la possibilità di pagare le prestazioni ottenute su tutto il territorio dell’Ulss 2 Marca trevigiana.