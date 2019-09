La preside agli studenti: «Scioperate, non serve la giustificazione»

In vista delle manifestazioni promosse dal movimento "Fridays for future" per venerdì 27, il liceo Veronese di Montebelluna ha preso chiaramente posizione, invitando i ragazzi a non rimanere inattivi. «La scuola ha a cuore il tema ambientale -dice il dirigente scolastico Rosita De Bortoli- Per questo ho accolto di buon grado le parole del Ministro all’istruzione che invita a sensibilizzare gli studenti e a partecipare alle manifestazioni organizzate in tutta Italia. Credo che anche a scuola, quel giorno, i docenti dovrebbero proporre ai propri alunni lezioni sul tema. Per quanto riguarda invece gli alunni che parteciperanno in forma attiva alle manifestazioni, saranno considerati presenti fuori aula. Ovviamente, però, dovranno presentare un’autodichiarazione relativa all’effettiva partecipazione se maggiorenni. Se minorenni, invece, farà fede quanto dichiareranno i loro genitori».