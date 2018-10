Emergenze sociali: Montebelluna dona diecimila euro alla Caritas

Diecimila euro per le emergenze sociali: è quanto il Comune di Montebelluna ha deciso di stanziare per sostenere la rete di cui fa parte il coordinamento delle Caritas di Montebelluna per rispondere alle esigenze delle famiglie in stato di bisogno e per far fronte alle “nuove povertà”.

Un contributo che conferma il valore della collaborazione tra il Comune ed il terzo settore: una sinergia ormai decennale e che consente di rispondere in maniera celere e puntuale alle esigenze delle famiglie bisognose. Non è raro che le famiglie in difficoltà si rivolgano ai Servizi sociali per avere un aiuto concreto, anche economico e possibilmente in breve tempo ma i tempi amministrativi della Pubblica amministrazione non sempre permettono di intervenire tempestivamente. Di qui l’idea, collaudata oramai da anni, di promuovere questa sinergia tra i servizi sociali e le Caritas locali che più agevolmente possono attivarsi e sostenere chi ha bisogno. Spiega l’assessore ai servizi sociali, Antonio Romeo: «Nel corso del 2017 sono stati circa sessanta gli interventi condotti sotto la regia del Comune, tra cui anche le spese di Natale donate alle famiglie in difficoltà; ad oggi, nel 2018, gli interventi sono stati già 40, grazie a questa unione delle forze. E’ un bell’esempio di come facendo squadra tra istituzioni, territorio e volontariato si raggiungano grandi risultati che hanno come obiettivo comune il benessere ed il sostegno della persona».