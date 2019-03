Ecco il nuovo sottopasso di San Gaetano di Montebelluna

Apre finalmente il nuovo sottopasso via Campi Lunghi a San Gaetano di Montebelluna. Dopo un periodo di disagi il manufatto con determina dirigenziale viene riaperto al traffico. Presenti questa mattina il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici, Michele Toaldo, ed il dirigente, Roberto Bonaventura ed il geometra Mirco Morlin. Per la SIS che ha eseguito i lavori era presenti l’ingegner Nicola Basilio Ruggiero e lo staff tecnico del cantiere. Si stanno inoltre chiudendo in questi giorni gli espropri riguardanti il sottopasso di via Piave.