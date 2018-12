Terraxcube, gli ottomila a portata di impresa con Tamara Lunger

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Una grande alpinista, Tamara Lunger, un laboratorio che simula le condizioni atmosferiche e climatiche fino a 9.000 metri di altezza e tante opportunità per le imprese del territorio. Sono gli ingredienti dell’incontro in programma per l’evento di Vertical Innovation «TerraXCube, gli Ottomila a portata di imprese». Un dialogo a più voci che servirà ad approfondire le opportunità offerte alle aziende del settore SportSystem dall’apertura, a Bolzano all’interno di NOI Techpark, del nuovo laboratorio TerraXCube, costruito da Eurac Research per condurre test su materiali, veicoli, organismi viventi e …persone. Partecipano all’incontro: Tamara Lunger, alpinista; Giuseppe Salghetti, NOI Techpark; Andrea Nollo Eurac Research e Patrizio Bof, Presidente Associazione Sport System. QUANDO, DOVE E PER CHI L’incontro si svolgerà il 5 dicembre 2018 alle ore 18 al Museo dello Scarpone e della calzatura sportiva di Montebelluna (vicolo Zuccareda, 5). L’evento è aperto alle imprese dell’Associazione Sportsystem e a tutte quelle del territorio legate in particolare alla produzione di calzature, abbigliamento ed attrezzature outdoor e da montagna. Data l’eccezionale presenza dell’alpinista Tamara Lunger, l’evento è aperto anche a chi pratica alpinismo e i simpatizzanti delle attivita sportive di quota. E’ organizzato da Vertical Innovation in collaborazione con l’Associazione dello Sportsystem.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA Ore 18.00: visita al museo Ore 18.30: talk Ore 19.30: aperitivo di networking VERTICAL INNOVATION Vertical Innovation è il magazine online di IDM Alto Adige: racconta l'ecosistema altoatesino dell'innovazione, i suoi settori strategici e i suoi protagonisti, gli Istituti di ricerca e l'Università, le aziende leader e le startup, le storie di chi ce l'ha fatta e di chi ha scoperto qui un habitat ideale per vivere e lavorare. La Vertical Innovation - dinamica, efficace e sostenibile - si ispira direttamente alle montagne e alla natura che la circonda. Essa rappresenta un "entry point" per il territorio, dell'Alto Adige: un moltiplicatore di opportunità per quelle aziende innovative che condividono con noi valori e strategie; e soprattutto una casa accogliente per i talenti di tutta Europa. www.verticalinnovation.it ASSOCIAZIONE SPORTSYSTEM L’Associazione dello Sportsystem e dell’imprenditoria del Montebellunese e dell’Asolano è un’associazione che si propone di rafforzare e innovare l’identità del Distretto dello Sportsystem, promuovendo iniziative che contribuiscano alla crescita e allo sviluppo industriale e imprenditoriale e alla promozione del territorio. Molte attività sono rivolte alla formazione e alla ricerca e valorizzazione dei talenti, con iniziative rivolte in particolar modo ai giovani. Attualmente raggruppa numerose fra le principali aziende del Distretto. Dal 2017 è Presidente dell’Associazione Patrizio Bof. www.montebellunasportsystem.com TAMARA LUNGNER Nata a Bolzano nel 1986, figlia di un noto scialpinista italiano, ha vissuto tutta la sua vita sulle montagne. Forse per questo è stato inevitabile che la montagna avesse una così forte influenza nella sua vita, e diventasse la sua passione. Nel 2014 raggiunge la vetta del K2 come seconda donna italiana nella storia dell'alpinismo. Tamara inoltre è stata la prima donna a scalare un 8000 (Nanga Parbat) in prima salita invernale nel 2016.