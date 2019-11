Montebelluna, abbattimento urgente di due tigli per garantire l’incolumità

Il Comune di Montebelluna rende noto che, nella giornata di oggi, la ditta esterna incaricata dal Comune per la manutenzione del verde pubblico, provvederà all’abbattimento urgente di due tigli situati in via Montegrappa sul lato della strada verso la scuola Bertolini. L’intervento si rende necessario a causa delle recenti piogge che hanno peggiorato le condizioni di stabilità delle due piante, come segnalato nella mattinata di oggi dai giardinieri comunali che stavano sistemando le siepi nella zona.

Spiega il vicesindaco, Elzo Severin: «L’intervento, disposto dall’Ufficio Ecologia già per il pomeriggio di oggi, è volto a garantire l’incolumità di pedoni e passanti e richiederà la temporanea chiusura del marciapiede di fronte alla scuola Bertolini. Nel frattempo ricordo che nelle scorse settimane il Comune ha affidato ad una ditta esterna una ricognizione puntuale sullo stato di salute delle alberature pubbliche nel territorio montebellunese. Il monitoraggio sarà molto utile per la futura pianificazione degli interventi sul verde pubblico, comprese le eventuali nuove piantumazioni da eseguire».