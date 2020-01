Raccolti quasi 2500 euro per la “Umberto I” per l’acquisto di un pulmino

Anche quest’anno, domenica 26 gennaio, si è svolto il tradizionale pranzo di beneficenza organizzato dal Comitato Festeggiamenti “Al Pozzo” di Posmon di Montebelluna in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Amici della Casa di Riposo di Montebelluna”. Come ogni anno il Comitato si è impegnato ad organizzare questo momento di festa allo scopo di raccogliere dei fondi da donare alla Casa di Riposo “Umberto I” di Montebelluna. Grazie ai numerosi partecipanti e alla florida lotteria, quest’anno il ricavato è stato di 2.420,00 € che contribuirà all’acquisto di un pulmino attrezzato per la casa di riposo.

Tanti sono stati coloro che hanno contribuito alla donazione dei premi: Nord Est e Canil viaggi, Signor macelleria equina, Cantina Montelliana, Pizzeria “Alla Stella”, Solo Treviso, L.D. La Donatella, Ortopat, Tamurè viaggi, Ferramenta Feltrina, Mondialfrutta, Il Campo Coop. Castellana, Cantina Perlage, Enzo Ceccato. I collaboratori sono stati numerosi, un ringraziamento particolare va sicuramente a Bruno Menegon e all’Associazione di volontariato “Amici della Casa di Riposo di Montebelluna” e ad Armida Grespan che, con la figlia Antonella Bordin e altre signore, hanno collaborato alla preparazione e alla gestione della lotteria.

Il Consiglio d’Amministrazione della Casa di Riposo ha partecipato con entusiasmo al momento conviviale, assieme ad una rappresentanza dei residenti della Casa di riposo, e ringrazia il Comitato “Al Pozzo”, con il suo Presidente Dino Berlato e il suo staff, per l’organizzazione e la gestione di questo evento dimostrando disponibilità e impegno nei confronti dei residenti della Casa di riposo.