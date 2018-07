I Monti tornano in azienda, sindacati: “Impegno per il rilancio del marchio”

TREVISO “Un cambio importante di governance che auspichiamo porti al rilancio di un’azienda, che se vive ancora è in particolare per merito dell’impegno e dei sacrifici sostenuti in questi anni dalle lavoratrici e dai lavoratori”. Sono Massimo Novello e Ildebrando Dall’Acqua della FILCTEM CGIL, Gianni Boato della FEMCA CISL e Francesca Pol della UILTEC UIL a commentare così il ritorno della famiglia Monti nel management dello storico marchio tessile trevigiano.

“Dopo anni di crisi aziendale e una netta riduzione di organico la ditta esiste ancora e, sebbene la situazione del settore tessile non sia positiva, ha grandi opportunità di rilancio e di posizionamento sul mercato. I lavoratori, oggi circa 300, hanno sempre creduto nel marchio e nella sua capacità competitiva e - sottolineano i Sindacati - non hanno mai mollato anche a fronte di grandi sacrifici. Conclusa la solidarietà resta in piedi la Cig ordinaria - spiegano le sigle sindacali -. Oggi la famiglia riprende le redini dell’azienda. Un momento importante di cambiamento che vogliamo interpretare come il rinsaldare i legami fra i Monti e i dipendenti”.

“Nel quadro delle relazioni industriali tenute fino ad oggi, vogliamo chiedere ai nuovi vertici aziendali un incontro - affermano i Sindacati di categoria - proprio per confrontarci sin da subito sulle linee strategiche che la famiglia vorrà seguire e sulle prospettive future, tenendo ben presente proprio il fondamentale ruolo che i dipendenti hanno giocato in questi difficili anni”.