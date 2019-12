Tessitura Monti commissariata, scongiurato il fallimento

Il Tribunale di Venezia si è espresso in data odierna, lunedì 23 dicembre, per il commissariamento della Monti Spa di Maserada sul Piave, nominando come commissario giudiziale Fabio Pettinato e scongiurando così il fallimento della storica tessitura.

«Era la notizia che attendavamo con grande speranza. Una speranza che nei prossimi mesi si accompagnerà all’impegno e all’attenzione per la procedura di salvataggio - affermano Massimo Novello della Filctem Cgil, Simona Puzzo della Femca Cisl e Francesca Pol della Uiltec Uil - restando come sempre a fianco dei 249 dipendenti della Monti. Anche il tribunale ha riconosciuto il valore della Monti per il tessuto produttivo del nostro territorio e ha altresì stabilito di mantenimento della gestione della società Monti Spa preservando così la continuità aziendale».