Moreno Morello fa visita ai bambini del reparto di Pediatria al Ca' Foncello

Un regalo di Natale simpatico e pregno di umanità. E' quello che Coldiretti Treviso ha voluto fare oggi, venerdì 20 dicembre, alla Pediatria dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso accompagnando Moreno Morello, inviato di Striscia La Notizia, a salutare il reparto.

«Moreno Morello stamane è stato ospite dell'assemblea del personale di fine anno della nostra organizzazione - ha spiegato Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso - E' stata una bella e significativa presenza per condividere le sue esperienze di uomo e lavoratore, ma anche per parlare delle truffe al made in Italy che si perpetuano ogni giorno. L'odierna assemblea del personale è stata l'occasione per chiudere l'anno con un'analisi del lavoro svolto e da svolgere nel 2020 e per scambiarci gli auguri natalizi». Ad accompagnare i vertici di Coldiretti Treviso e Moreno Morello in reparto sono state le maestre che operano in Pediatria, ovvero Antonietta e Carla.