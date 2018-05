A Badoere la seconda giornata del progetto "Scuola Sicura Veneto"

MORGANO Si è svolta presso le scuole elementari “G. Marconi” a Badoere, in Comune di Morgano (Treviso), la seconda giornata trevisana del progetto regionale "Scuola Sicura Veneto" prevista per l'edizione primaverile 2018. Grande entusiasmo come di consueto tra i ragazzi, che ne hanno approfittato per apprendere le prime fondamentali nozioni di protezione civile.

Durante l'esercitazione si sono infatti svolte diverse prove di evacuazione e sono state spiegate le procedure in caso di sisma e di incendio: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. A seguire, sotto la guida tecnica del personale regionale dell'assessorato e della direzione protezione civile, insieme ai vigili dei fuoco, alle forze locali di polizia, ai volontari di Protezione Civile di Morgano e a quelli di Quinto di Treviso e all'unità cinofila dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è stata effettuata un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti.

Sono state quindi presentate le funzionalità dei diversi mezzi d'emergenza intervenuti; non è purtroppo potuto atterrare invece l'elicottero del SUEM 118 in quanto, mentre già stava sorvolando la scuola, è stato dirottato per un codice rosso nei pressi di un bosco nella zona di Recoaro. L'assessore regionale alla Protezione Civile, che ha tirato le fila della giornata, nel suo dialogo con i ragazzi ha voluto spronarli a trasmettere anche ai loro genitori quanto imparato oggi: "per una volta sarete voi gli insegnanti – ha detto - e potrete dare loro dei consigli utili di protezione civile".

Al termine della giornata è stato consegnato un volumetto, scritto con un linguaggio semplice, con le principali regole e i rischi da conoscere e anche con i riferimenti locali di protezione civile. Della giornata odierna è possibile reperire la fotocronaca completa sul sito www.scuolasicuraveneto.it. Le ultime due tappe dell’edizione primaverile sono in programma sabato 26 maggio a Torre di Mosto in provincia di Venezia e lunedì 28 maggio a Rovigo città.