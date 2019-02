Granata d'artiglieria da sette quintali nel greto del Piave: recuperata e fatta esplodere

Si conclude oggi, giovedì, un’impegnativa attività di bonifica del territorio da ordigni residuati bellici intrapresa dal 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine e condotta presso Moriago della Battaglia in provincia di Treviso. Gli artificieri della Caserma “G. B. Berghinz” di Udine sono intervenuti nel recuperare una granata d’artiglieria da 308/15 mm HE risalente al primo conflitto mondiale e rinvenuta nel letto del fiume Piave. L’ordigno, della lunghezza di 1,402 m e del peso di 750 kg, è stato neutralizzato in loco in un’area opportunamente condizionata al fine di tutelare la pubblica incolumità.

L’organizzazione delle attività volte a garantire la sicurezza dell’area interessata è stata coordinata dalla Prefettura di Treviso. Il 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, inquadrato nella Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, è un’unità dell’Arma del Genio che, sotto il controllo del Comando Forze Operative Nord di Padova, è incaricata di bonificare il territorio del Friuli Venezia Giulia e delle province di Treviso e Belluno dai residuati bellici dei due conflitti mondiali ancora esistenti. L’Esercito, grazie alla connotazione “dual-use” dei reparti del genio, oltre all'impiego operativo nelle missioni internazionali, è in grado d'intervenire nei casi di pubbliche calamità e utilità, in ogni momento, su tutto il territorio italiano a supporto della comunità nazionale.