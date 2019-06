Treviso piange la signora Danesin, anima della gastronomia di Corso del Popolo

Treviso perde una delle figure che hanno fatto la storia della gastronomia nel capoluogo di Marca. Tre anni dopo la scomparsa del marito Ferruccio, la signora Caterina De Polo, in Danesin, si è spenta all'età di 82 anni.

Dopo la morte del marito, Caterina era diventata l'anima della storica gastronomia di Corso del Popolo, frequentata da decine di trevigiani. Aveva compiuto 82 anni lo scorso 28 maggio, non sembrava avere problemi di salute e, tra poche settimane, avrebbe chiuso bottega per godersi le amate vacanze estive. Ad ucciderla, all'alba di martedì mattina, è stata una forma fulminante di glicemia. La signora Danesin è morta pochi giorni dopo il ricovero in ospedale, circondata dall'affetto dei suoi figli. Solo poche settimane fa aveva ricevuto il premio San Liberio. La sua è stata una vita dedicata al lavoro e alla passione per la gastronomia. Sempre al fianco del marito Ferruccio, ha insegnato ai figli la dedizione per il lavoro e l'amore per la storica bottega di Corso del Popolo, oggi gestita dal figlio Andrea. Donna di fede era una grandissima appassionata di musica classica. I funerali saranno celebrati lunedì 17 giugno nella chiesa di San Nicolò. La sepoltura avverrà invece nella tomba di famiglia a San Lazzaro. Sarà l'ultima occasione per rendere omaggio a una grande donna che ha lasciato un segno profondo nel mondo della gastronomia trevigiana.