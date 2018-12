Addio a Leda Luise: Mogliano piange una grande donna e insegnante

Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 dicembre è morta Leda Luise, moglianese impegnata fin dagli anni ’90 nella politica e nelle attività sociali del paese. Era stata consigliere comunale, presidente del Consiglio comunale dal 2000, per poi ricoprire la carica di assessore alla cultura e all'istruzione nel 2005.

Leda Luise aveva un’energia positiva e un entusiasmo travolgenti che animavano le tante attività che svolgeva instancabilmente: la dedizione alla sua famiglia, alle sue figlie Barbara e Eliana, al figlio Riccardo e al marito Arturo e ai tanti nipoti, l’impegno politico e sociale, il lavoro di insegnante alla Scuola Primaria, negli ultimi anni alle Scuole Olme, e di autrice di libri didattici e per bambini. In tutto ciò metteva la sua grande passione e una dimensione di umanità fuori dal comune. Così come lo era la sua enorme generosità, nel traghettare l’esperienza alle giovani generazioni. «Con affetto ci uniamo alla famiglia nel cordoglio, a nome dell’amministrazione che rappresentiamo e che da Leda Luise tanto ha ricevuto, e della città. In tanti, a Mogliano, sentiremo la mancanza di Leda, della sua fermezza e forte carica propositiva, del suo sostegno in ogni momento, del suo sorriso e del suo ottimismo, mantenuto incessantemente nonostante la dura prova alla quale la malattia l’aveva sottoposta. Ma Leda ci lascia un’eredità di inestimabile valore nell’esempio di una vita vissuta generosamente al servizio della scuola e della società. Vogliamo infine pensare che i tanti, tantissimi, libri, i suoi manuali e le storie che numerosi studenti e ragazzi leggeranno negli anni a venire manterranno vivo il suo insegnamento e la sua voce», ha dichiarato commossa il sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni.