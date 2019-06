Montebelluna piange la signora Reginato, moglie dell'ex sindaco Zaffaina

Giornata di lutto domani, martedì 18 giugno, a Montebelluna. Alle ore 17, nel Duomo cittadino, saranno celebrati i funerali di Bruna Reginato, morta lo scorso sabato all'età di 76 anni.

Conosciuta da moltissimi montebellunesi era stata insegnante di scuola, oggi in pensione, e moglie dell'ex sindaco Silverio Zaffaina. Amatissima dai familiari, aveva saputo farsi voler bene anche da tantissime persone che la stimavano a livello professionale ed umano avendo avuto la fortuna di conoscerla e incontrarla. In segno di lutto il Golf Club di Montebelluna, oggi di proprietà del marito Silverio, è rimasto chiuso per consentire a tutti i dipendenti di prendere parte alla cerimonia funebre. Oltre al marito e i figli Sara e Diego, la signora Reginato lascia i nipoti Davide e Cesare e il fratello Antonio.