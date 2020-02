Infarto in campo, dichiarata la morte cerebrale di Adriano Nika

Zero Branco è sotto choc per l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Adriano Nika il 20enne che domenica scorsa era stato colpito da un infarto mentre giocava a calcio nell'oratorio del suo paese.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", martedì pomeriggio un peggioramento improvviso ha portato i medici a dichiarare la morte cerebrale del ragazzo. Adriano resta attaccato ai macchinari del reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello ma l'assenza di attività neurologica ha messo fine alle speranze di familiari e amici. Il 20enne non si riprenderà dal malore avuto in campo. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Adriano soffriva di problemi cardiaci ma evitava sempre sforzi prolungati. Domenica pomeriggio era sceso in campo solo per qualche tiro in compagnia degli amici di sempre quando è stato colpito da un grave arresto cardiaco. Provvidenziale l'intervento dei compagni che l'avevano visto accasciarsi al suolo. L'immediato massaggio cardiaco e il trasferimento in elisoccorso sembravano averlo salvato in un primo momento. Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin da subito ma nessuno si aspettava un peggioramento così drastico e improvviso. Martedì sera ai medici del Ca' Foncello non è rimasto altro da fare che dichiarare la morte cerebrale del giovane, nato da genitori albanesi ma cresciuto nella Marca dov'era conosciuto e amato da tantissime persone.