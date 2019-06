Ciclismo trevigiano in lutto: Christian Cigaia perde la vita a soli 47 anni

Il mondo del ciclismo trevigiano e pordenonese piange la scomparsa, a soli 47 anni, di Christian Cigaia. Vinto da una grave malattia, il cuore di Christian ha smesso di battere nella giornata di giovedì 13 giugno, lasciando nel dolore della scomparsa la moglie Eulalia Camatta e due figli, di 13 e 3 anni. Originario di Santa Lucia di Piave ma residente, per diversi anni, a San Vendemiano, aveva festeggiato il tricolore l'anno scorso grazie all'exploit di Eric Paties Montagner. Grande appassionato di sport e soprattutto di ciclismo, in molti lo ricordano oggi per il suo entusiasmo contagioso che cercava sempre di trasmettere ai giovani aspiranti ciclisti delle società che aveva diretto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno riempito in queste ore il suo profilo Facebook. Anche il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, ha voluto dedicargli un toccante saluto: «Christian ti ho conosciuto che eri bambino in pediatria.. Hai sempre combattuto come un leone.. Ti sia lieve la terra». La triste notizia della prematura scomparsa di Christian Cigaia, tecnico e dirigente del Gc Pasiano, ha portato il lutto anche all'interno della grande famiglia Work Service. Uomo di passione per il ciclismo e per il mondo dei giovani, Christian ha seguito e fatto crescere diversi atleti, alcuni dei quali sono passati tra le fila della Work Service tanto da portare la formazione friulana a stringere una proficua collaborazione con il club padovano. «Persone come Christian sono un esempio di come lo sport possa diventare un prezioso strumento di crescita e di coesione per i giovani. Ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo personalmente e la sua prematura scomparsa mi lascia scosso e senza parole. Voglio manifestare a nome di tutto il nostro team la più sentita vicinanza alla famiglia di Christian e a tutto il Gc Pasiano» ha fatto sapere il presidente Massimo Levorato. L'ultimo saluto a Christian Cigaia sarà dato lunedì alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di San Vendemiano