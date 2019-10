Cordignano Calcio in lutto: morto l'ex presidente Domenico Ros

Calcio Cordignano in lutto per la prematura scomparsa di Domenico Ros, grande uomo nella vita e nel mondo del calcio. Per nove anni aveva ricoperto la carica di presidente della squadra, portando il club alla prestigiosa in Serie D, massima serie raggiunta dalla società.

Titolare dell'agenzia di marketing Studiolinea, aveva scoperto di essere gravemente malato a luglio, durante l'estate appena trascorsa. Inutili le cure: la malattia era in uno stato troppo avanzato. Nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere, circondato dall'affetto dei suoi cari. L'ex presidente lascia la compagna Nina, i figli Luca e Marco e la mamma Resi. Conosciuto e stimato da tantissime persone, non solo nel mondo dello sport, Ros lascia un grande vuoto in chi aveva avuto la fortuna di conoscerlo. Tutto il Calcio Cordignano, in queste ore, ha voluto esprimere cordoglio alla famiglia Ros per la scomparsa di Domenico. I funerali saranno celebrati venerdì 18 ottobre alle 15.30 nella chiesa arcipretale di Cordignano.