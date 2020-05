Malattia degenerativa: ex assessore muore tre mesi dopo la moglie

Uniti fino alla fine, anche nel tragico destino segnato dalla stessa malattia. I coniugi Luisa e Giovanni Pegoraro sono morti a tre mesi e mezzo di distanza l'uno dall'altra per una malattia degenerativa che aveva colpito entrambi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" l'ultimo ad andarsene, proprio in questi giorni, è stato Giovanni Pegoraro, 71 anni, molto conosciuto a Castello di Godego, suo Comune di residenza. Dopo il diploma come meccanico aveva lavorato come montatore esterno per l'azienda Breton salvo poi continuare la carriera professionale fino alla pensione come assistente tecnico per l'istituto agrario e per l'Ipsia. A Castelfranco era stato nominato presidente dell'Anmil (Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) e presidente del Consorzio Bonifica. A Castello di Godego però, molti lo ricordano ancora oggi per il suo percorso politico che l'aveva portato a diventare assessore comunale del paese per ben dieci anni, dal 1980 al 1990 con la Democrazia Cristiana. Un ruolo che Giovanni aveva amato svolgere, impegnandosi soprattutto nel settore agricolo e ambientale. Grande amante dell'agricoltura e conoscitore di vini aveva fondato l'azienda "Vini Pegoraro", abbandonata solo con i primi sintomi della malattia che aveva colpito sia lui che l'amata moglie Luisa. Dalla loro unione sono nati i figli Enrico e Francesco che quest'anno hanno perso entrambi i genitori a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. I funerali di Giovanni Pegoraro saranno celebrati giovedì 14 maggio alle ore 15.30 a Castello di Godego.