Oderzo piange Gianpietro Martin, unico figlio della pittrice Gina Roma

Se n'è andato un pezzo di storia del territorio opitergino-mottense: il dottor Gianpietro Martin, unico figlio della celebre pittrice Gina Roma, è mancato nella notte di sabato 4 aprile.

Soffriva da tempo di problemi al cuore ed portava un pacemaker. Il malore l'ha colpito in piena notte mentre si era alzato per andare in bagno. La moglie Eleonora ha provato a soccorrerlo chiamando subito sul posto l'ambulanza. Ricoverato al pronto soccorso è mancato dopo un paio d'ore dal ricovero. Il suo cuore non ha retto. Martin era l'unico figlio della pittrice Gina Roma. Volto conosciutissimo in paese, si era laureato in Veterinaria a Milano seguendo le orme professionali del padre. Ha lavorato per l'ex Ulss 9 per cui curava il controllo alimenti, lavorando al mercato del bestiame di Oderzo. Negli anni ha cercato di valorizzare anche il lavoro e la grande opera della mamma Gina Roma dimostrandosi persona sensibile, disponibile ed estremamente professionale nel suo lavoro. Oltre alla moglie Eleonora lascia i figli Marcello e Luisa, Jacopo, i nipoti e i parenti tutti. La benedizione della salma si terrà domani, martedì 7 aprile, in forma strettamente privata nel cimitero della frazione di Camino dov'è sepolta anche Gina Roma.