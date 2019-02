La fondazione Feder-Piazza piange la scomparsa di Graziella Biasetto

Nel giorno di San Valentino, santo protettore degli innamorati, è venuta a mancare all’affetto degli amici della fondazione Feder-Piazza, Graziella Biasetto, fraterna e straordinaria amica della onlus trevigiana.

L'associazione, nata in memoria di Anna Maria Feder e Francesco Piazza, svolge ormai da molti anni attività culturali in tutta la Marca e opera nel campo della beneficenza e dell'educazione dei giovani. Graziella Biasetto era stata tra le prime fondatrici della onlus, amica fidata e conoscente sia di Mario Piazza che della moglie Anna Maria Feder. Proprio quest'utima era stata la prima donna a portare lo scoutismo in provincia di Treviso e Graziella era stata una delle prima guide scout della Marca. Per tanti anni aveva fatto parte del consiglio di amministrazione della fondazione, condividendo con gli altri associati gioie e dolori, svago e spensieratezza e serene vacanze fatte di stimolanti letture. Non si era mai sposata ma aveva tre fratelli a cui ha sempre voluto un gran bene. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un grande dolore nella onlus trevigiana «Per noi non sarà un distacco - commentano oggi le tante persone che l'avevano conosciuta - con Graziella continueremo a volerci un bene schietto e autentico. Per noi della fondazione Feder-Piazza non era solo un'amica ma una sorella con cui abbiamo condiviso tantissimi momenti indimenticabili». Il rosario in ricordo di Graziella Biasetto sarà celebrato venerdì 15 febbraio alle ore 19.15 nell'asilo di Santa Bona mentre i funerali sono stati fissati per sabato 16 febbraio alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di Santa Bona, a Treviso.