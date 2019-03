Mondo dell'atletica in lutto: è morto l'allenatore Ivo Merlo

Una vita dedicata allo sport e all'insegnamento sempre con grande passione e professionalità. Il mondo dell'atletica trevigiana ha perso una delle sue figure chiave. Ivo Merlo, allenatore e insegnante di ginnastica è venuto a mancare nella giornata di lunedì 4 marzo.

In molti lo ricordano oggi come l'amatissimo insegnante di educazione fisica. Una persona di grande personalità e intelligenza. Originario di Caerano San Marco, si era trasferito a Montebelluna dopo gli studi all'Isef di Bologna. Per anni era stato insegnante di ginnastica presso le scuole pubbliche del paese e, una volta dopo essere andato in pensione, aveva continuato a seguire con passione il mondo dell'atletica trevigiana, lavorando negli ultimi 4 anni per l'associazione sportiva: "Atletica Pederobba". Sposato e amatissimo dai suoi familiari, Ivo Merlo era stato anche portiere di calcio. Sempre disponibile e con la battuta pronta, Ivo lascia un bellissimo ricordo alle tantissime persone che avevano avuto la fortuna di conoscerlo in vita. «È un giorno triste per noi. Ivo è stato una figura importante per la nostra società, ma ancora di più è stato l'allenatore di nostri molti atleti del passato e del presente. Una persona che ha sempre dato tutto per l'atletica e noi non possiamo che ringraziarlo e portarlo sempre nei nostri cuori» il commento dell'Atletica Montebelluna. La data dei funerali sarà resa nota dai familiari nel corso delle prossime ore.