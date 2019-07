Male incurabile, giovane mamma perde la vita a soli 44 anni

Un'altra giovane mamma residente in provincia di Treviso è stata stroncata, a soli 44 anni, da un cancro incurabile che non le ha lasciato scampo. Barbara Superina, originaria della Croazia, viveva ormai da una ventina anni nel Comune di Cornuda dove era riuscita a costruire il suo personale angolo di felicità insieme al compagno Alessandro con cui aveva avuto una bambina, la piccola Sara.

Barbara lavorava presso la residenza per anziani “Al Fagarè” di Cornuda dov'era molto apprezzata sia dagli ospiti del centro che dal personale della struttura, rimasto senza parole all'annuncio della tragica notizia. A inizio luglio aveva festeggiato il compleanno circondata dall'affetto dei suoi cari, affrontando la malattia sempre in maniera positiva e piena di speranza fino all'ultimo. Oltre al compagno e alla figlia, Barbara lascia nel dolore la mamma, Lidija, il papà, Tullio, un fratello e tanti amici. I funerali saranno celebrati mercoledì 17 luglio alle ore 9 nella chiesa arcipretale di Cornuda. La salma di Barbara troverà riposo nel cimitero di Fiume, in Croazia, riportandola così a riposare nella terra in cui era nata.