Tumore al cervello, il sorriso di Emilia si spegne a 61 anni

Un'altra vita stroncata troppo presto da una malattia incurabile in provincia di Treviso. Emilia Roveda, vigilatrice d'infanzia al nido dell'ospedale di Vittorio Veneto, ha perso la sua battaglia contro un tumore al cervello che non le ha lasciato scampo.

Sorriso inconfondibile e una grande disponibilità verso tutti i tratti che la contraddistinguevano. Prima di Vittorio Veneto aveva lavorato in ospedale a Valdobbiadene e viveva nel Comune di Colle Umberto. La scoperta della malattia era avvenuta in maniera tragica 8 anni fa, nel 2011, quando aveva perso all'improvviso il controllo della sua auto, finendo fuori strada. Dagli esami medici fatti dopo l'incidente era emersa una diagnosi drammatica: tumore al cervello. Immediate le cure: Emilia si era sottoposta a una delicata operazione e alle terapie di rito. Dopo alcuni anni era riuscita a tornare al lavoro grazie alla sua grande forza di volontà. La soglia d'allarme dei 5 anni sembrava passata indenne quando una nuova ricaduta ha costretto la donna a sottoporsi a ulteriori cure e interventi fino a quando, nei giorni scorsi, il suo cuore ha smesso di battere all'età di 61 anni. A dare l'annuncio della scomparsa sono state le figlie Silvia e Lucia che sono sempre rimaste al fianco della madre durante il calvario della malattia. In lutto anche Giuseppe Maset, sindaco di San Fior e cognato della donna. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Emilia la ricorda come una mamma e una donna molto appassionata del suo lavoro e dei bambini che seguiva all'interno degli ospedali. La sua scomparsa ha lasciato senza parole amiche e colleghe che avevano imparato a conoscerla e a stimarla. I funerali saranno celebrati venerdì 11 ottobre alle ore 15 nella chiesa arcipretale di Ccolle Umberto.