Resana piange Nerina Zizzola, storica pasticcera trevigiana

Chi ama i dolci e vive nella zona della Castellana non può non aver mai sentito parlare della signora Nina Cherubin in Zizzola, anima di una delle pasticcerie più famose di Resana.

Il suo sorriso e la sua devozione per il lavoro si sono spenti a 75 anni a causa di un improvviso attacco cardiaco, come riportato da "Il Gazzettino di Treviso". Il cuore "ballerino" di Nina le aveva dato sempre più problemi con l'avanzare dell'età ma questo non le aveva mai impedito di portare avanti il suo lavoro nella pasticceria di famiglia con un'energia e una simpatia straordinaria. Una passione, quella per i dolci, trasmessa anche ai figli Damiano e Leonardo mentre la sua terza figlia, Gloria, aveva deciso di lasciare la Marca per andare a vivere in Spagna. La pasticceria Zizzola di Resana era stata aperta dal suocero di Nina che aveva poi mandato avanti per molti anni l'attività insieme al marito Giuseppe. A Resana il negozio era stato prima ampliato e poi trasferito, negli Anni 60, sul lato opposto della strada nel centro del paese. Con il passare degli anni e l'aumento del successo, la famiglia Zizzola aveva aperto una pasticceria anche a Castelfranco Veneto. Tantissimi i trevigiani che oggi ricordano i buonissimi dolci preparati dalle due pasticcerie. La scomparsa di Nina, avvenuta di notte nella sua abitazione, ha scosso profondamente la comunità dove aveva vissuto e lavorato per una vita intera. I funerali verranno celebrati sabato pomeriggio, 2 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Resana alle ore 14.30.