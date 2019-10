Addio a Paolo Ghedina, ex direttore della biblioteca di Vedelago

L’amministrazione comunale di Vedelago è in lutto per la scomparsa di Paolo Ghedina, già responsabile della biblioteca comunale del paese trevigiano, scomparso nelle scorse ore all'età di 69 anni.

Apprezzato professionista, ha contribuito non solo allo sviluppo della biblioteca, ma anche alla promozione di moltissime attività culturali nel territorio vedelaghese e castellano (presentazioni di libri, conferenze, dibattiti, mostre d'arte, concerti, opera lirica, concerti di cori, gite culturali, eventi istituzionali, stagioni di teatro, progetti per la scuola, eventi sportivi, feste in piazz e collaborazioni con le associazioni culturali e ricreative del territorio tra le quali La Compagnia I Straviai di cui era presidente). Con la scomparsa di Ghedina la comunità di Vedelago perde una grande persona, ricca di umanità, intraprendenza ed altruismo che l’amministrazione comunale non intende dimenticare per cui, assieme alla commissione cultura e turismo si impegnerà a portare avanti il libro su Vedelago per il quale aveva iniziato a lavorare realizzando tantissime fotografie.