Follina perde la sua parrucchiera: addio a Domenica Paoletti

Follina in lutto per la scomparsa di Domenica Paoletti, ex parrucchiera nella piazza principale del paese e figura storica per tutta la comunità locale. Aveva 95 anni ed è mancata nella giornata di martedì 21 aprile quando si è serenamente addormentata per l'ultima volta.

I tanti abitanti di Follina che l'avevano conosciuta hanno tantissimi ricordi legati a Domenica: «Ha vissuto oltre 90 anni dedicandosi al prossimo, senza distinzioni e a prescindere. Senza se e senza ma. Impossibile non ricordarla con affetto» si legge nei tanti commenti comparsi in queste ore sui social. E' stata la parrucchiera di tantissimi bambini di Follina oggi diventati grandi ma che ricordano ancora il suo sorriso inconfondibile e i suoi modi gentili. Fino a pochi anni fa la si vedeva spesso girare in paese in sella alla sua inseparabile bicicletta. Sempre sorridente e con una buona parola per tutti. La ricordano con amore i figli Piera e Giovanni, i nipoti Letizia e Gianpaolo e gli adorati Annalaura e Tobia. Donna solare e piena di vita ha saputo farsi voler bene da tantissime persone che oggi la ricordano con affetto. Gli ultimi giorni di vita li ha trascorsi alla casa di riposo San Giuseppe di Follina. L'ultimo saluto a Domenica si terrà in forma strettamente privata al cimitero di Follina a causa delle disposizioni per limitare la diffusione del Coronavirus.