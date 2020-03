Addio a Galliano Pillon, padre di famiglia e giornalista locale

Breda di Piave in lutto per la scomparsa di Galliano Pillon, persona molto nota in paese per la sua attività di corrispondente locale de "La Tribuna di Treviso". Pillon ha perso la vita in ospedale a 73 anni dopo una breve malattia che l'aveva colpito nei mesi scorsi.

Prima di iniziare la carriera di cronista locale aveva lavorato per la cartiera Burgo di Villorba. Sposato con Gabriella aveva due figli, Michele e Nicola e tre amati nipotini. Terminato il lavoro in cartiera, aveva dedicato la pensione a raccontare la cronaca del suo paese e dei Comuni limitrofi per il giornale trevigiano. Un corrispondente sempre attento e molto professionale. Non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi in paese anche la pagina Facebook "Popolari per Breda" ha voluto tributargli un giusto omaggio: «Vogliamo esprimere il nostro dispiacere per la perdita di Galliano Pillon. Un amico. Lo ricorderemo sempre. Grazie per quello che hai dato. Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze».