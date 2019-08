Tumore incurabile, il sorriso di Tiziana si spegne a soli 44 anni

Una rara forma di tumore ai tessuti addominali ha ucciso un'altra giovane mamma in provincia di Treviso. Lunedì scorso Tiziana Mancuso è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari a soli 44 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Tiziana era originaria di Mestre ma, da una decina d'anni, si era trasferita a Conegliano dove viveva con il marito Marcello e la figlia Carlotta. Una persona solare e disponibile con tutti. Una mamma piena di carattere che lascia un'eredità importantissima nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Dopo aver lavorato per molti anni come segretaria all'istituto Parini di Mestre, Tiziana aveva deciso di cambiare lavoro per avvicinarsi geograficamente al marito. Era stata assunta nella filiale Intesa San Paolo di San Fior e da lì aveva costruito con la sua famiglia una vita felice, almeno fino al giorno della scoperta della malattia, avvenuta 5 anni fa, nel 2014. Nella speranza di poter sconfiggere il male, Tiziana si era fatta curare in diversi centri specializzati, da Aviano a Padova ma le diagnosi sono state tutte uguali: nessuna cura avrebbe potuto salvarla. Nell'ultimo mese le sue condizioni di salute erano peggiorate drasticamente. Lunedì scorso il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale di Vittorio Veneto. Grande tifosa dell'Imoco Volley, lascia nel dolore la mamma Bruna e il fratello Pino oltre a molti altri parenti e amici. I funerali saranno celebrati giovedì 22 agosto, alle ore 15.39, nella chiesa parrocchiale di Madonna delle Grazie a Conegliano