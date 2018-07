Treviso dà l'addio all'avvocato Vittorino Francescon

TREVISO Era la giornata di domenica 29 luglio quando l'avvocato Vittorino Francescon si è spento all'età di 88 anni circondato dall'affetto dei suoi cari all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trovava ricoverato da tempo.

Originario di Feltre ma trevigiano d'adozione, Francescon è stato per molti anni uno degli avvocati più stimati del capoluogo di Marca. Tantissimi i casi che, nel corso della sua lunga carriera professionale, ha seguito con successo in tribunale e nel suo studio situato in pieno centro città. A dare notizia della scomparsa sono stati la moglie Giuliana, i figli Andrea, Marco, Marina e Giovanni, le nuore, il genero e i nipoti Alessandro, Giulia, Maria Vittoria, Edoardo, Anna, Nicolò e Tommaso. I funerali si terranno mercoledì 1 agosto alle ore 15 nel Duomo di Treviso con partenza dall'Ospedale Ca' Foncello alle ore 14,45.