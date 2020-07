Lutto nel mondo calcistico di Possagno: a 50 anni si è spento mister Dalla Zuanna

«Ciao Denis...ci mancherai». Con questo breve ma sentito messaggio la società calcistica Eagles Pedemontana di Paderno del Grappa ha voluto salutare attraverso Facebook, nelle ultime ore, il mister dei suoi allievi "A" ovvero Denis Dalla Zuanna. Il 50enne, infatti, è spirato nella giornata di giovedì all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo alcuni giorni di ricovero a causa di un improvviso aneurisma cerebrale che lo aveva colpito. Nemmeno un intervento nella giornata di sabato era riuscito a migliorare, purtroppo, il suo quadro clinico.

Denis, tifoso juventino doc, si era in passato diplomato come perito informatico all'Istituto tecnico Barsanti di Castelfranco Veneto e ormai da quasi 30 anni lavorava come "software analyst and developer" nell'azienda Prometeo di Fonte. La passione per il calcio lo aveva però portato ad intraprendere la carriera di allenatore e in quest'ultima stagione divideva la panchina degli Allievi Eagles con Maurizio Steccato.

La notizia della sua morte ha subito avuto un forte impatto nella comunità di Possagno, dove Denis era molto conosciuto. Tra i primi a salutarlo nei social c'è, ad esempio, Francesco: «Caro Denis, quante partite assieme con gli amatori Crespano! Grande squadra e grande gruppo. Ti ricorderò così! Su un campo da calcio, sempre pronto e disponibile. Buon viaggio, R.I.P». Giovanni, invece, scrive: «Mai un comportamento fuori luogo, sempre disponibile, accogliente e col sorriso, un vero amico ed un vero “farò” per i ragazzi ma anche per noi...il tuo ricordo non potrà mai lasciarci...R.I.P.»; E poi Luciana: «Condoglianze ai famigliari, ciao. La nonna Bettina ti aspetta" e Massimo: «Mi ricordo i vecchi tempi col calcio Possagno...rip bomber».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalla Zuanna lascia la moglie Roberta, i figli Giovanni e Lorenzo, i fratelli Dario e Paolo, il papà Ernesto (titolare di un agriturismo in località Steggio) e la mamma Maria Grazia. Il funerale sarà celebrato martedì alle 9.30 al Tempio Canoviano di Possagno, mentre il santo Rosario sarà recitato lunedì alle 20. La famiglia non chiede fiori ma opere di bene.