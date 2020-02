Lancenigo in lutto: è morto il dottor Franco Accorsi

E' mancato nelle scorse ore il dottor Franco Accorsi. Aveva 82 anni ed è stato uno dei medici più conosciuti e stimati della Marca. Il suo settore di specializzazione era l'anatomia patologica, quella branca della medicina che opera per individuare e analizzare le alterazioni indotte da stati di malattia in organi e tessuti prelevati mediante biopsia o in corso di intervento chirurgico.

Grande amico e collega del dottor Stellini, ormai da tempo Accorsi aveva smesso di esercitare la carriera come anatomopatologo godendosi la pensione nella sua amata Lancenigo. Franco Accorsi non si era mai sposato ma era molto legato ai suoi tre nipoti: Massimo, Roberto e Andrea. Sono stati loro a stargli vicino in questi anni dove gli affetti privati si erano uniti alla sua infaticabile passione per il lavoro e la medicina. I funerali del dottor Accorsi saranno celebrati mercoledì 5 febbraio a Lancenigo. Alle ore 12, nella cappella privata, sarà allestita la camera ardente. Alle ore 15 sarà celebrata la messa nella chiesa di Lancenigo.