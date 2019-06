Malattia incurabile: morto il titolare della pizzeria "Da Gennaro"

Conegliano piange la tragica scomparsa di Giuseppe Mansi, titolare della storica pizzeria "Da Gennaro" in via Vital. Conosciuto e stimato da tantissime persone, Mansi è morto a 60 anni a causa di una grave malattia che gli era stata diagnosticata ormai diversi anni fa.

Fino all'ultimo "Beppe", come lo chiamavano gli amici, ha voluto stare dietro al bancone e, con la sua consueta cortesia, ha salutato tanti clienti e amici che oggi ne piangono increduli la scomparsa. Con grande dignità e forza d'animo ha provato a sconfiggere una male che, alla fine, ha avuto la meglio su di lui. Il papà Gennaro è sempre stato la sua guida e una fonte importante d'ispirazione per continuare a gestire la storica pizzeria di Conegliano. Fondata nel 1965 a San Martino, la pizzeria "Da Gennaro" si è trasferita una ventina d'anni fa nell'attuale edificio di via Vital dove è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti della pizza nella zona del Coneglianese. Nel 2015 la grande festa, con oltre 400 invitati, per i 50 anni di attività del locale premiati con la targa dell'Ascom. Una vita, quella di Giuseppe Mansi, vissuta sempre con grandissima dedizione per il suo lavoro e piena d'amore verso tutti i suoi cari a cominciare dalla moglie Rosanna, sempre al suo fianco, senza dimenticare i figli Federica e Alberto e la mamma Immacolata. Originaria della costiera amalfitana, la famiglia Mansi aveva trovato fortuna nella Marca grazie alle sue deliziose pizze. Il locale è stato momentaneamente chiuso per lutto. I funerali di Giuseppe saranno celebrati sabato 15 giugno alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Parè, comunità alla quale Mansi apparteneva ed era molto legato.