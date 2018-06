Mogliano Veneto in lutto per la scomparsa di Vincenzo Pimpinelli

MOGLIANO VENETO Un'intera comunità sportiva e cittadina piange in queste ore la scomparsa di Vincenzo Pimpinelli, storico dirigente e presidente del Mogliano rugby, capostipite di una famiglia che ha dato molto allo sport moglianese.

Pimpinelli è morto nel pomeriggio di giovedì 14 giugno a Mogliano Veneto, all'età di 86 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari. Ai figli Silvia e Carlo, entrambi dirigenti sportivi del Mogliano rugby, sono andate le condoglianze di tutta la squadra e della cittadinanza moglianese. La data dei funerali verrà resa nota nel corso delle prossime ore. Vincenzo Pimpinelli era anche vice presidente del Roma Club Treviso. Per il mondo sportivo di Mogliano resterà una persona difficile da dimenticare per la sua grande personalità e lo sconfinato amore per lo sport, una passione che l'ha accompagnato per tutto il corso della vita.