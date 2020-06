Mosaico di Via Canoniche: «Dal prossimo autunno sarà protetto da un telo serigrafato»

Martedì mattina, 23 giugno, è stato scoperto il mosaico della Treviso tardoantica, situato in via Canoniche. L’operazione, effettuata alla presenza degli assessori Sandro Zampese e Lavinia Colonna Preti, oltre che di don Paolo Barbisan (direttore Ufficio Beni Culturali della Diocesi), don Giorgio Riccoboni (parroco del Duomo) e del funzionario della Sovrintendenza per i beni Archeologici, Sara Emanuele, è stata seguita dal settore Lavori Pubblici in virtù di una apposita convenzione che porterà il Comune di Treviso, dal prossimo autunno, a farsi carico della valorizzazione del sito (anche attraverso la riqualificazione del parapetto e il miglioramento dell’illuminazione) oltre che della copertura invernale che non avverrà più con la consueta insabbiatura bensì con un doppio telo che avrà anche la serigrafia dell’opera, con lo scopo di rendere ammirabile la rappresentazione per un periodo più ampio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.