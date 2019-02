La pittrice trevigiana Egle Piaser espone a Piacenza

La mostra TWENTY X TWENTY CONTEMPORAY ART, collettiva, inaugurazione sabato 23 febbraio, alle ore 17:30 presso Jelmoni Studio Gallery, via Molineria S. Nicolò,8 (Piacenza). La mostra sarà visitabile fino al 12 marzo

Anticonformismo, introspezione psicologica e una nuova via per la sperimentazione. L’arte visiva non è fatta solo di opere in grande o grandissima scala, comprende anche le piccole strutture, opere in cui le dimensioni ridotte non limitano l’espressione del genio e del talento progettuale che le ha pensate, siano esse installazioni che giocano con il pubblico, sculture, fotografie, quadri, incisione, grafica digitale, arti audiovisive. Anzi. Si può perfino sostenere che le piccole dimensioni siano più complesse, perché richiedono un focus maggiore sull’organizzazione degli spazi e sulla scelta dei materiali.

Questa proposta espositiva dedicata al micro formato nasce per dimostrare che la creatività, l’originalità e soprattutto un attento ed efficace utilizzo dei materiali non è proporzionale alla fama del progettista o alla grandezza del progetto. La libertà di espressione va di pari passo con la libertà di creare e preservare il valore di ciò che è stato creato: libertà di espressione.

Artisti

BRUNA BONELLI-BRUNA MARENZANA-MIRIAM PRATO-MASSIMO MONTELEONE-SIMONE VERDI-DIEGO BOIOCCHI-GIULIO FANTONE-ENNIO BENAIA-CRISTINA RAZZANO-EGLE PIASER-ALBERTO ROCCA-MASSIMILIANO MANENTI-LAURA ZILOCCHI-LUANA MARCHESE-MARA BRERA-PAOLA CAROSIELLO-ENRICO DEL ROSSO-SHAKAR GALJIAN-AURELIO GAIGA-ADRIANA GIORGIS-ANGELA BOMBARDI-MARTA MOTTI

video-art LINO BUDANO Progetto a cura di Jelmoni Studio Gallery Assistenti galleria Veronica Fontanarosa, Marcella Viale Staff tecnico Rodolfo Santini, Mirella Pende, Katia Dossena

Progetto grafico Lucrezia Cambilargiu

Jelmoni Studio Gallery

Milan, Berlin, London

via Molineria S. Nicolò,8 (Piacenza) - Ita

0039 0523 490827 349 7198665

Egle Piaser nasce a Conegliano nel 1965, città in cui attualmente vive e lavora. Diplomata all’accademia di Belle Arti di Venezia nel corso di Pittura, insegna Arte e Immagine. Espone dalla metà degli anni ’90 in mostre personali e rassegne a carattere nazionale.