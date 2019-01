Treviso come Londra, il sogno: portare in città il grande basket Nba

Nuove sinergie sull’asse Treviso-Londra. Una delegazione del Comune di Treviso, composta dal sindaco Mario Conte e dagli assessori Lavinia Colonna Preti e Alessandro Manera, si trova a Londra per una serie di incontri internazionali. In occasione del Global Game Nba, che si è tenuto giovedì alla O2 Arena tra i New York Knicks ed i Washington Wizards, dopo aver assistito al match, i tre rappresentanti dell’amministrazione hanno fatto visita e, in seguito, hanno avuto un meeting agli Nba Europe Head Quarters di Londra. Un'occasione per far conoscere e ricordare il ruolo di Treviso nel basket nazionale e internazionale americano. Ciò ha rappresentato un altro passo avanti verso una Treviso aperta all’internazionalità, in una dimensione che consenta di valorizzare la storia e la cultura del territorio. Presto, infatti, potrebbe arrivare a Treviso una grande mostra-evento.

Venerdì sera, invece, il primo cittadino e i due assessori parteciperanno a “The Opening of the Leonardo Da Vinci Celebrations”, preview in programma alla National Gallery, dove è peraltro esposto un quadro di Lorenzo Lotto appartenente ai Musei Civici di Treviso, il Ritratto di Fra’ Marcantonio Luciani. Tale partecipazione e gli incontri ad essa legati rappresentano l’inizio di un percorso di crescita e di affermazione sulla scena culturale internazionale grazie ad importanti collaborazioni con enti e realtà museali della capitale inglese.