Lutto nell’imprenditoria: è venuto a mancare Dionisio Ragessi

MOTTA DI LIVENZA Lutto nel mondo dell'economia dell’Opitergino-Mottense. Ieri, domenica 5 agosto, è venuto a mancare l’imprenditore Dionisio Ragessi, presidente del consiglio di amministrazione della Vrg Impianti Srl, con sede a Motta di Livenza. Aveva 60 anni ed era originario di Meduna di Livenza. Negli anni Settanta il padre Eligio aveva creato l’azienda attiva nel settore degli impianti elettrici civili e industriali; negli anni Ottanta, nella conduzione dell’impresa, erano subentrati i figli Dionisio e Giovanni che l’avevano fatta crescere ampliando il business al software e all'hardware per le automazioni elettromeccaniche e fondando, nel 1991, la Vrg Impianti srl.

Personalità molto nota e apprezzata, sia come imprenditore che come uomo, Dionisio Ragessi era impegnato da sempre nel mondo dell’associazionismo di impresa, nell’ultimo periodo come componente del consiglio direttivo della CNA di Oderzo e come membro del direttivo del confidi CNA Canova. Nell'ultimo anno, consapevole che la malattia che lo aveva colpito probabilmente non gli avrebbe lasciato scampo, è riuscito nell'obiettivo di creare le figure da far subentrare nella conduzione dell’azienda. Aveva programmato davvero tutto in modo che l’impresa, che opera in tutto il mondo, con i suoi 75 dipendenti, non avesse da risentire per la sua dipartita.

Lascia la moglie Paola e i figli Matteo ed Andrea, il fratello Giovanni e l'amata sorella Roberta. Anche la struttura associativa della CNA di Oderzo partecipa al dolore della famiglia, dei dipendenti e collaboratori dell’impresa e a quanti, amici e parenti, gli hanno voluto bene. «Questo grave lutto ci colpisce profondamente – afferma il direttore della CNA di Oderzo Gianfranco Vianello -. L'imprenditore Ragessi era stato il promotore della rinascita della CNA di Oderzo prodigandosi per sostenere l'Associazione, affinché gli imprenditori dell'Opitergino-Mottense si sentissero rappresentati e sostenuti. Gli ultimi momenti della sua vita li ha trascorsi seguendo la sua azienda, programmandone il futuro, e questo è il migliore ricordo che conserveremo di un imprenditore che aveva impostato il suo agire sulla correttezza, sul rispetto e sulla lealtà nei confronti di tutti. Ci mancherà moltissimo. Il mio pensiero va alla moglie e ai figli che devono sopportare un immenso dolore».

Anche la CNA territoriale esprime «sgomento e profondo cordoglio» per la prematura scomparsa dell’imprenditore e del dirigente CNA: «Una personalità davvero rara quella di Dionisio Ragessi, che ricordiamo con gratitudine e affetto per la passione civile e per il suo impegno verso gli artigiani» afferma il direttore della CNA territoriale di Treviso Giuliano Rosolen. Il funerale si terrà domani, 7 agosto, presso il Duomo di Motta di Livenza alle ore 17.