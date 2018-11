Motta di Livenza, tutti gli eventi durante le Feste di Natale

Una splendida città, attrazioni mai viste, un programma fitto di eventi ufficiali e collaterali che giorno dopo giorno aumenteranno. Motta c’è, Mottanatalè grazie alla collaborazione di tanti e il supporto di tutti sta diventando realtà. Con Mottanatalè a Motta di Livenza vogliamo guardare al futuro senza rimanere ad attendere nel presente altrimenti presto diventeremo passato. Un cambio di mentalità della comunità importante che sta dando i suoi frutti. Il Mottanatalè dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio vedrà per la prima volta la presenza della Pista di pattinaggio aperta ogni giorno con tanti eventi e animazioni esclusive e un coinvolgente angolo selfie. Ma ci saranno, in piazza San Rocco, anche tante attrazioni per i più piccoli (gonfiabili, rotonda dei cigni, pop corn e zucchero filato)

Sarà possibile passeggiare per Motta ammirando le vetrine, le varie luminarie e installazioni floreali ma anche alcune casette di natale con prodotti tipici dove si potrà sostenere le aziende agricole colpire dal maltempo, si potranno guastare wafel, frittelle calde, crepes, cioccolata calda, vin brulè, the caldo. Ovviamente allietati da eventi musicali e di intrattenimento oltre a tanti eventi collaterali, mostre artistiche, eventi culturali e musicali, attività e laboratori creativi per i più piccoli.

I più piccoli potranno portare la loro letterina a Babbo Natale nella casetta di Babbo natale dove ci sarà la fantastica cassetta delle poste di babbo natale animata da folletti. Il sindaco Alessandro Righi: «Vista l’importanza dell’evento abbiamo ideato un fantastico gadget ufficiale Mottanatalè 2018 il cui ricavato sarà devoluto alle zone colpite dal maltempo e con cui potremmo cristallizzare questo fantastico evento. Ma non è finita qui. Per il periodo del Mottanatalè gli autobus di linea di Mobilità di Marca collegheranno gratuitamente, previo ritiro dei biglietti gratuiti, la Zona Madonna e il centro in modo da facilitare gli spostamenti. Se pensiamo che questa è solo una piccola parte delle sorprese di questo Mottanatalè beh.. possiamo dire che comunque andrà sarà un successo. Vi attendiamo al push day, domenica 2 dicembre ore 18, tutti insieme allietati dalla banda cittadina per premere il bottone del risveglio e l’accensione del Mottanatalè!!».