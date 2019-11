Anche quest'anno per le Feste torna Mottanatalè

Vista la buona riuscita di Mottanatalè 2018 e l’entusiasmo che si è creato attorno a questa prima volta per Motta di Livenza l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco di Motta di Livenza in collaborazione con Viva Motta hanno deciso di riproporlo, anzi potenziarlo. «Nell’ultimo anno -spiega il sindaco Alessandro Righi- ci siamo impegnati per donare alla Comunità ed a tutto il Nostro territorio un natale ancora più grande, ancor più lungo ed ancora più unico. Quest’anno abbiamo triplicato le attrazioni, abbiamo allungato il periodo di festeggiamento con il nuovo format “aspettando Mottanatalè” annettendo anche i festeggiamenti di San Martino e lo abbiamo reso unico, riconoscibile e fortemente attaccato al Nostro territorio».

«Ci saranno tante novità -continua Righi- nuove luminarie, nuovi effetti speciali e un’area ancora più vasta decorata per l’occasione. Una esperienza unica per bambini, per le proprie famiglie ma anche per i giovani grazie ai tanti eventi tematici. Il nostro intento è di coinvolgere maggiormente nella vita sociale i bambini frequentanti gli asili, le scuole primarie del territorio Comunale e le loro famiglie attraverso l'attivazione di eventi, laboratori ed esperienze aggregative in tema, sfruttando il grande fascino che i più piccoli hanno per questo evento. Per questo abbiamo deciso di donare un sorriso a tutti i bambini dell’Opitergino Mottense e dei comuni limitrofi distribuendo nelle prossime settimane in tutte le scuole biglietti omaggio o riduzioni per tutte le bellissime e ambite attrazioni che ravviveranno il Mottanatalè. Sono partiti nei giorni scorsi inoltre quattro nuovi progetti in collaborazione con le scuole, gli asili e con il Comitato Genitori che renderanno unico, istruttivo ed ecosostenibile questo Mottanatalè 2019. Tra le varie casette di natale, sarà presente anche “la casetta solidale”: un vetrina dove si alterneranno tutte le associazioni solidali con l’occasione di farsi conoscere e di raccogliere fondi per i loro progetti benefici».

«I presupposti sono davvero buoni -conclude il primo cittadino- per donare un Natale indimenticabile ai Mottensi ma è importante ricordare che questa occasione permetterà anche di attrarre molte persone da fuori Comune fornendo loro la possibilità di poter iniziare a scoprire il nostro territorio, la nostra gente e il nostro tessuto economico: Mottanatalè è a tutti gli effetti anche una vetrina per Motta di Livenza, per i suoi abitanti e per le aziende che ci operano. Anche quest’anno ci abbiamo messo la faccia, il cuore e le gambe organizzando qualcosa che nemmeno noi potevamo immaginare fino a qualche anno fa. Il 2018 è stato un anno ricco di molte prime volte a Motta di Livenza che si conclude con l’ultimo tocco di pazzia finale. Voglio fin da ora ringraziare tutte le persone che hanno collaborato a pensare, organizzare e realizzare tutti questi eventi, ma soprattutto voglio ringraziare le tante persone che si renderanno sicuramente disponibili in futuro a collaborare per Motta di Livenza o che ci doneranno un caloroso sorriso o una simbolica pacca sulla spalla».