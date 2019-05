Focolaio di tubercolosi in una primaria di Motta, diagnosticati altri tre casi

Hanno dato esito positivo per tre bambini, con conseguente diagnosi di tubercolosi, gli approfondimenti diagnostici effettuati alla scuola Primaria di Motta di Livenza in relazione al focolaio epidemico di TBC. La ripetizione del test Mantoux aveva evidenziato positività per tre adulti e sei bambini: su tutti loro erano stati avviati i consueti approfondimenti.

Per tre alunni della primaria, a seguito dell’effettuazione delle Tac, è giunta oggi, giovedì, la diagnosi di tubercolosi, con indice di infettività pressoché nullo, così come attestato dalla ricerca del bacillo di Koch nel gastroaspirato. I tre bambini, asintomatici, saranno avviati alla terapia con tre farmaci e, come da protocollo, scatteranno i controlli in ambito familiare.

Complessivamente, la nuova tornata di test Mantoux, calendarizzati come controllo per i soggetti risultati negativi in occasione della precedente somministrazione del test, ha coinvolto 404 bambini e 72 operatori scolastici: come già comunicato erano risultati positivi sei bambini e tre adulti. I sei bambini hanno concluso l’iter di approfondimenti con tre diagnosi di tubercolosi; gli altri tre saranno avviati a chemioprofilassi, così come i tre adulti. Anche questi ultimi esiti degli approfondimenti sui nuovi test sono stati portati all’attenzione della Regione e dell’Istituto Superiore di Sanità, con aggiornamento della casistica complessiva del focolaio epidemico di Motta di Livenza.