Mottanatalè: grande partecipazione per l'inaugurazione della ruota panoramica

Venerdì, durante la cerimonia di apertura del natale opitergino mottense e di "Aspettando Mottanatalè" conclusa con il taglio del nastro con tutti i 14 sindaci, simbolicamente la grande ruota panoramica "The Wheel" si è illuminata. La pioggia non ha fermato i sindaci e la tanta gente presente a provare in anteprima la ruota panoramica. Un semplice gesto per trasmettere un messaggio univoco: «Insieme valiamo molto di più. Gelosie, rivalità e campanilismi devono lasciare il posto allo spirito di condivisione e collaborazione per far cresce tutto il nostro territorio. Grazie a tutti i sindaci che hanno accolto questa proposta e che hanno respirato l’operosità di Motta di Livenza» ha dichiarato il sindaco Alessandro Righi.

«È infatti ormai necessario iniziare a ragionare come gruppo e non più come singoli. Abbattere il campanilismo per creare le condizioni di maggiore crescita del nostro vasto territorio che conta più di 70mila abitanti. L’Opitergino Mottense unito è in grado di competere alla pari anche con territori più importanti, ne abbiamo tutte le capacità - continua il primo cittadino - La collaborazione dei 14 comuni del comprensorio ormai da qualche tempo si è rinnovata ed ora ha la linfa necessaria per fare grandi cose per i propri cittadini, tutti di serie A. Turismo, servizi, viabilità, pianificazione, trasporti e tanto altro potrà essere migliorato se trattato in modo coordinato. È un passo difficile ma obbligato se vogliamo crescere come territorio. Quest’anno sperimenteremo anche il natale Opitergino Mottense per offrire qualcosa di più ai nostri cittadini».



Gallery