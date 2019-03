Rifiuti abbandonati in strada: il Comune multa gli eco-vandali

Da tempo gli addetti alla vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Priula, in collaborazione con l'assessorato all'ambiente e la polizia locale di Castelfranco, stanno svolgendo controlli e indagini per contrastare gli abbandoni e gli errati conferimenti di rifiuti in alcuni punti critici della città, in particolare nella zona del centro commerciale e direzionale di Piazza Serenissima ed alcune aree del centro storico, spesso presi di mira dagli ecovandali.

Dopo un lungo periodo di monitoraggio ed approfondite indagini per risalire agli autori dei comportamenti illeciti, sono stati individuati (e sanzionati con multe fino a 600 euro) i responsabili. Sono accusati di: abbandono rifiuti, esposizione dei contenitori in giornata non di raccolta e di aver gettato numerosi sacchi di immondizia a terra contribuendo al conseguente degrado del decoro urbano. Tutte le utenze interessate sono state invitate a rivolgersi a Contarina Spa per adeguare i servizi alle loro reali necessità ed evitare per il futuro il ripetersi di situazioni similari.

«Il rispetto delle regole – spiega l’assessore all'ambiente, Marica Galante - fa si che tutti noi cittadini possiamo vivere in un ambiente pulito e curato. Stiamo lavorando a più mani per cercare di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti attraverso una politica di educazione e cultura. Delude vedere che ancora qualcuno risulti indifferente a ciò nonostante la sensibilità al problema sia sempre molto alta da parte di tutta la cittadinanza. Auspico che queste situazioni di degrado poi siano sempre meno frequenti perché solo così potremmo dire di aver svolto un buon lavoro. Un altro importante risultato nellla lotta all’abbandono dei rifiuti, raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Perché chi abbandona i propri rifiuti, prima o poi, viene “beccato” come ben dimostrano questi casi».

