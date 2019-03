Multe fino a 100 euro per chi non raccoglie gli escrementi dei propri cani

Roghi di ramaglie e scarti agricoli senza autorizzazione, scattano i controlli (e le sanzioni) da parte della polizia locale. Nelle ultime settimane diversi cittadini hanno segnalato all’amministrazione comportamenti poco consoni in tal senso, soprattutto nelle ore serali. Da qui la decisione del nuovo comandante della municipale Andrea Marchesin di monitorare la situazione; e, nel caso, elevare specifiche sanzioni amministrative (da regolamento, da 50 euro fino a 250 euro).

Una stretta che riguarda pure la mancata raccolta delle deiezioni canine sull’argine del Monticano e sul suolo pubblico in generale. «Proveremo nuovamente a dotare i dispenser presenti in città con appositi sacchetti, nella speranza che questi vengano utilizzati in maniera corretta – sottolinea l’assessore alla polizia locale, Enrico Patres - Ci preme comunque ricordare che i proprietari sono obbligati ad uscire in passeggiata muniti di specifica attrezzatura finalizzata a raccogliere le stesse deiezioni canine». Proprio in questi giorni gli agenti, in borghese, stanno portando avanti speciali controlli in centro e nelle frazioni. Chi viene colto senza la necessaria strumentazione (in particolare, sprovvisto di sacchetto) incorre in una sanzione di 50 euro. Ulteriori 50 euro di multa in caso di mancata raccolta, sempre secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale. Entrambe le questioni, peraltro, «sono molto sentite dalla cittadinanza. Da parte nostra desideriamo venire incontro alle richieste dei residenti per il bene della collettività», conclude l'assessore Patres.