Mangiano e si sdraiano sotto la Loggia dei Cavalieri: multati tre giovani

Stop al degrado sotto la Loggia dei Cavalieri. Nei giorni scorsi i vigili urbani di Treviso hanno staccato le prime multe per sanzionare tre giovani sorpresi a bivaccare sotto lo storico monumento di Via Martiri della Libertà.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", uno dei tre ragazzi si era disteso sul muretto della Loggia mentre gli altri due stavano mangiando un panino. I vigili che li hanno notati non hanno esitato a notificargli le tre multe del valore di 50 euro ciascuna. Terminato il periodo di prova, agli agenti è stato dato ordine di non tollerare più nessun comportamento contrario al regolamento per il decoro in città approvato nei mesi scorsi dal Comune di Treviso. Multe anche per chi verrà sorpreso a sedersi sui gradini della scalinata di Palazzo dei Trecento e sul monumento di Piazza della Vittoria. Nessun provvedimento invece per chi si siederà sulla sacalinata del Duomo di Treviso. Esulta per le prime tre multe il consigliere comunale Davide Acampora, tra i primi sostenitori del regolamento anti degrado: «Finalmente cominciano a vedere i primi risultati del nuovo regolamento per avere più decoro in città, soprattutto sotto il nostro monumento unico al mondo. Grazie a tutta la squadra della Polizia locale ed al comandante Gallo per l'intransigenza dimostrata nel pretendere il rispetto delle regole» ha scritto sul suo profilo Facebook.