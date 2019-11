Telelaser, 650 multe da gennaio a ottobre nelle strade di Paese

Il 2019 si sta rivelando un anno massacrante per gli automobilisti che si sono trovati a circolare nelle strade di Paese. Dall'inizio di gennaio alla fine di ottobre gli agenti della polizia locale hanno firmato 649 verbali rispetto ai 145 dell'anno scorso.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" l'aumento delle multe è stato pari al 300% rispetto all'anno scorso e rappresenta un dato a dir poco emblematico per la lotta all'alta velocità. Autovelox e Telelaser porteranno, nel 2020, ben 600mila euro di incassi al Comune. Una cifra non da poco anche se dal Comune fanno sapere che il loro unico scopo resta quello di rendere più sicure le strade del paese. Così sicure che, nelle prossime settimane i velox e i telelaser potrebbero essere affiancati anche da una serie di VistaRed pronti a stangare chi passa con il semaforo rosso. Ad oggi i dispositivi attivi sono 2: semaforo “da Oro” lungo la Feltrina e uno sul semaforo tra la Castellana, via Battisti e via Senatore Pellegrini. Entro Natale però il VistaRed montato sulla Castellana potrebbe essere spostato sul semaforo che regola l’incrocio al centro di Postioma, tra la Feltrina e la vecchia Postumia. Il Comune ha chiesto anche alla Prefettura di installare in via Turati un autovelox fisso, attivo 24 ore su 24, come quelli lungo la tangenziale di Treviso ma, per il momento, la richiesta non sarebbe stata accolta. Agli automobilisti non resta altro da fare che prestare la massima attenzione.