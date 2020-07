Cade in una canaletta mentre taglia l'erba: muore annegato

Tragedia improvvisa nella frazione di Cimetta a Codognè: martedì 14 luglio Aurelio Pasin, 84 anni, è stato trovato senza vita, annegato nel Rio Fossadelle, una canaletta a pochi metri di distanza dalla sua abitazione.

Il pensionato era uscito di casa martedì mattina per tagliare l'erba nell'area verde tra il canale e il suo giardino. Decespugliatore alla mano, non ha più fatto ritorno fino all'ora di cena quando i figli, preoccupati, si sono messi a cercarlo. A trovarlo è stato però uno dei suoi nipoti. Pasin era a pancia in giù con il volto dentro l'acqua. Sul posto sono stati subito chiamati i soccorsi e i carabinieri. Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembra che il pensionato sia scivolato in acqua già dal mattino. Resta da chiarire però se sia caduto a causa dell'erba o per un malore improvviso che gli avrebbe impedito di chiedere aiuto. Molto conosciuto in paese, Aurelio Pasin aveva lavorato per anni alla Mobilclan ma amava anche dedicarsi anche alla lettura e all'agricoltura. Vedovo ormai da alcuni anni, lascia i figli Sergio, Giorgio e Daniela. La data dei funerali verrà fissata dopo l'esito dell'autopsia, disposta per le prossime ore nella speranza di fare chiarezza sulle esatte cause del decesso.